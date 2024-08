MUNDO NOVO: Infraestrutura realiza manutenção de estrada para a 17ª Festa do Frango Caipira

Na última quarta-feira (31), a coordenadoria de Estradas e Rodagens de Mundo Novo realizou manutenção nas estradas do Jatinho, Pequeno Paraíso e Buscapé. Segundo o coordenador do setor, Falcão Soares, o serviço foi realizado devido ao alto número de veículos que vão circular na Estrada do Jatinho neste final de semana com a Festa do Frango Caipira.

O trabalho de manutenção vem sendo realizado semanalmente, com dois ou três maquinários, e as estradas estão com a sua manutenção em dia.

A 17ª Festa do Frango Caipira acontece neste sábado (03) e domingo (04), na comunidade do Jatinho. O almoço custa R$ 35,00, sendo servido frango e churrasco com música ao vivo e Chopp; o cidadão deve levar pratos e talheres.

No sábado (03), terá música ao vivo com Marcio e Ronaldo. No domingo (04), Eduardo Schiave. Nos dois dias shows, participação de Os Querencianos.