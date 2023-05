Na manhã do último domingo (07), foi realizado o jogo das estrelas em Mundo Novo no Estádio Munic ipal Cacildo Candido Pereira (Toca do Urso), com a participação dos ex-jogadores como Ronaldo Giovanelli (Corinthians), Robert (Santos) e Oséas (Palmeiras). Os comediantes Toninho Tornado e Netto Tomaz também participaram.

O evento foi beneficente, ou seja, o cidadão apenas precisava ajudar com 1kg de alimento não perecível.