Dezenas de quadras serão reperfiladas; investimento é de mais de R$ 1 milhão, os maquinários do Consórcio Conisul chegaram a Mundo Novo nesta semana, na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eles darão apoio ao projeto de construção de quadras de asfalto com mãos de obra e recursos próprios.

Estão no pátio da Infraestrutura uma acabadora de asfalto, um rolo compactador de pneu, um rolo compactador liso e um caminhão espargidor (burro-preto). O Governo de Mundo Novo atualizou o projeto de novos pavimentos e serão nove quadras beneficiadas:

Atrás do Cei Elmo Jorge – Travessas Valdir Leite e Santina Grasselli;

Rua da Sorveteria Universitário – Rua Alberto Sabin;

Próximo ao Horto – Rua Thiago Doná e Travessa José Soares;

Ao lado da Conveniência do Cris – Travessa José de Alencar;

Vila Nova – Travessa Anívio Ferreira da Costa;

Próximo ao cemitério – Avenida Brasília (duas quadras).

Investimento próprio ultrapassará R$ 1 milhão

São mais de 7 mil m² de asfalto (mais de 1 Km linear) que contemplará nove quadras em três bairros (São Jorge, Vila Nova e Universitário). Além das novas quadras, o município realizará dezenas de reperfilamentos, em quase todos os bairros.

O trabalho de recuperação asfáltico também inclui tapa-buraco nos bairros. O CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) será adquirido na Usina Móvel de Asfalto do Consórcio Conisul.

As obras de drenagem – também com mão de obra própria – estão em andamento e devem terminar na próxima semana. Uma parte da Guarani e da Travessa Anívio da Costa foi concluída. Faltam cerca de 200 metros de tubulação, no restante da Travessa Anívio e na Travessa Abolição.