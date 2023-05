MUNDO NOVO: Meio-fio para asfalto na Avenida Brasília deve ser concluído nesta sexta-feira 

Na manhã desta sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Infraestrutura deu início ao trabalho de construção de meio-fio na Avenida Brasília, no bairro Berneck. Duas equipes da Infraestrutura local estão operando em prol deste trabalho: uma na fábrica de tubos despachando o concreto e outra na própria construção.

Neste local, ainda serão construídas três bocas de lobo, antes da pavimentação asfáltica. Segundo o secretário de Infraestrutura, Waldemar Marinho, mais duas quadras do bairro Vila Nova também serão preparadas para o asfalto a partir da próxima semana.

Ele também informou que aguarda a vinda dos maquinários do Consórcio Conisul para fazer asfalto nas quatro ruas simultaneamente. A previsão é que para o mês de junho, todas estas ruas sejam pavimentadas. O investimento que ultrapassa um milhão de reais do Programa Mais Asfalto, é fruto somente de recursos próprios, com apoio da Câmara Municipal.