O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, recebeu a visita de dois jovens engenheiros que vieram relatar um investimento considerável no Auto Posto Tio Sam.

Leonardo e Ellen, casal de engenheiros, explicaram que o Auto Posto Tio Sam ganhará um investimento de quase R$ 1 milhão, com a construção de 32 novos boxes de alvenaria. A construção atende as transportadoras que atuam no local, hoje, em contêineres de lata.

Os engenheiros estiveram acompanhados do secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Incotur) e também foram atendidos na Receita Municipal. A terraplenagem já foi realizada e o tempo para o término da construção está previsto em mais seis meses.

Registrado por Leonardo, um ‘causo’ que chamou atenção foi que o engenheiro responsável pela construção do Auto Posto Tio Sam – as margens da Br-163 – foi seu pai, em 2003. Eles são de Dourados e a obra marca pai e filho profissionalmente atuando em uma importante empresa do município.