O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, seguiu para Campo Grande na manhã desta quarta-feira (03). Na Capital Morena, o prefeito tem agendado várias visitas. Destaque para a assinatura do convênio de uma praça para o Itaipu e discussão de uma usina fotovoltaica.

Valdomiro relatou que o convênio para a construção da Praça Vanderval Queiroz deve ser assinado nesta quinta-feira (04), no Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. A licitação ocorre na sequência.

A obra está orçada em R$ 2,5 milhões e terá asfalto nas duas travessas do local e playground, academia ao ar livre, quadras esportivas e outras atrações. A construção será na Galeria do bairro Itaipu.

Sobrinho estará ao lado do presidente da Câmara Municipal, Paulo Lourenço, que conquistou a obra em seu mandato interino de prefeito no final do ano após a licença de Valdomiro (férias). Viajam a capital, também, seis parlamentares: Kaudi Filho, Richardson Prates, Gessé Ferreira, Evaldo Carlos, Jader Moreira e Jeferson Cavalcante.

Outras agendas

O prefeito apontou visitas a Sanesul, Assomasul, Fundesporte, governadoria e Banco do Brasil. Neste último o prefeito conhecerá a proposta para o financiamento de uma construção de uma sina fotovoltaica.

“Um investimento que pode ser bem econômico para o município em médio prazo. Vou apresentar para os demais vereadores a proposta. O uso da energia solar é o futuro”, citou o prefeito.