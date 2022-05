Nesta sexta-feira (27), o programa atenderá público dos bairros Berneck e Itaipu, a partir das 07h00. Na manhã de quinta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde deu início ao Programa Hiperdia no Posto de Saúde Walid Nage, para os bairros Vila Nova, Universitário e Copagril.

O programa é destinado para os hipertensos e diabéticos. Os agentes de Saúde e enfermeiras realizam aferição de pressão, teste de glicemia e entrega de medicamentos. Também é disponibilizado um café da manhã. Nesta quinta, a enfermeira Ana Paula de Souza deu as boas-vindas ao público e a coordenadora de Políticas Públicas para Mulher, Rosângela Pascuin, realizou a abertura com oração e mensagem do mês das Mães.

A doutora Graziela Bastos comentou resumidamente sobre o ácido úrico, como ele afeta o corpo e formas de evitar. A programação segue para esta sexta-feira (27), no Anfiteatro Dorcelina Folador, para os bairros Berneck e Itaipu às 07h00.