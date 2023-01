Na última semana, o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Mundo Novo, Marcos Eustáquio, realizou uma visita técnica em três empresas que estão em processo de desenvolvimento no município.

Uma delas já existente na cidade desde 2015, é a Maffer Ferragens, localizada no Centro, na Avenida Juscelino Kubitschek. A empresa está sendo construída em um novo local, na mesma Avenida, em frente a Escola Estadual Iolanda Ally.

A obra começou em dezembro de 2022 e terá a duração de aproximadamente 1 ano. O prédio será mais amplo com 645 metros quadrados e com dois pisos. De acordo com o proprietário Marcelo Mirada, o investimento poderá chegar a 1 milhão de reais e deve contratar mais 10 funcionários.

A Cimecal Material de Construção, também construiu sua empresa em outro espaço, localizado no final da Avenida Campo Grande, próximo à entrada da Lojas Copagril – local que receberá asfalto neste ano. Segundo a proprietária Marta, já foram contratadas duas pessoas até o momento e novo local deverá ser inaugurado.

Lojas Colombo e Novo Mundo Alimentos

A Lojas Colombo é a maior varejista do sul do país e no mês de fevereiro será inaugurada oficialmente em Mundo Novo.

O prédio está sendo construído a dois anos e encontra-se localizado na Avenida Brasil, ao lado da loja Opcional.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, já foram contratados 12 funcionários: 5 vendedores, 2 Caixas, Zeladora, Montador, Entregador, Cobrança, 01 Pcd e Gerente. O treinamento foi realizado em Matelândia durante 10 dias.

O Governo de Mundo Novo deu apoio através da secretaria de Infraestrutura, na limpeza dos terrenos da nova construção da Maffer e da Lojas Colombo.

Já a Novo Mundo Alimentos, que iniciou sua obra no segundo semestre de 2022, mostra evolução na estruturação da indústria. Segundo o encarregado da obra, Edson Ferreira, atualmente os funcionários estão trabalhando no fechamento de alvenaria e os pilares estruturais já foram instalados.

Mais de 20 pessoas já trabalharam na construção desta obra – três pedreiros e dois serventes foram contratados recentemente. Após indústria ser consolidada, ela poderá gerar até 600 empregos. A obra deverá ser concluída em dois anos.