Município de Sidrolândia envolvido em escândalo de corrupção tem mais dois contratos investigados

O Ministério Público Estadual (MPE) abriu dois novos inquéritos para investigar contratos firmados pela Prefeitura de Sidrolândia, em decorrência da Operação Tromper.

Os dois novos contratos na mira do MPE são investigados pela promotora Janeli Basso, que colocou o conteúdo em sigilo. O primeiro apura possíveis irregularidades na Carta Convite 10/2023, mas sem detalhes sobre o contrato.

No segundo inquérito, também em sigilo, a promotora quer apurar “eventual dano ao patrimônio público e social em decorrência da realização de contratação de empresa com seguimento alimentício para Conservação, Manutenção e Limpeza do Cemitério Municipal de Sidrolândia/MS, por meio do Pregão Presencial n.º 19/2022 e Dispensa de Licitação n.º 07/2023”.