Campo Grande – Diante da grave crise causada pela pandemia do Coronavírus, os municípios de Brasilândia, Água Clara e Fátima do Sul tem pedido de reconhecimento de situação de calamidade pública encaminhado à Assembleia Legislativa. Os projetos de Decreto Legislativo já está em tramite e o reconhecimento desse estado é previsto no artigo 65 da Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Outros seis municípios sul-mato-grossenses que também são afetados diretamente do ponto de vista econômico, de vida humana e outros fatores que possibilitam solicitação de reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública. São os municípios de Campo Grande, Glória de Dourados, Inocência, Paranaíba, Cassilândia e Batayporã.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa, comenta que “O município que declara calamidade pública tem a possibilidade de comprar, emergencialmente, sem atender a lei das licitações. Mas, tem que prestar contas normalmente, de tudo que está fazendo”. Explica inda que “Não mediremos esforços para minimizar os impactos da crise em nosso Estado e poder garantir aos municípios as condições necessárias para melhor atender a população. Sempre respeitado a legalidade e nos limites do Estado democrático de direito”.