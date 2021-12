A SES (Secretaria de Estado de Saúde) encaminhou a nota técnica do Ministério da Saúde aos 79 municípios em que autoriza a vacinação em pessoas acima de 18 anos com alto grau de imunossupressão, a tomar a quarta dose da Pfizer. A decisão foi publicada na tarde desta segunda-feira (20), pelo Ministério da Saúde, e os municípios estão autorizados a iniciar a aplicação a partir desta terça-feira (21).

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a nota técnica do Ministério da Saúde recomenda uma dose de reforço da vacina Covid-19 para este público. “A recomendação é que seja aplicada a todos os indivíduos imunocomprometidos, acima de 18 anos de idade, que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de 4 meses”.

Resende ainda esclarece que o Estado foi pioneiro a liberar a vacinação deste público no país. “Nós iniciamos a aplicação da dose de reforço no final de agosto, então, como nós já adotamos o aprazamento de quatro meses, este público já estava com o prazo de vacinação próximo de vencer, encerrando no final deste mês. Então, nós já encaminhamos essa nota técnica para os municípios para que eles possam se planejar e iniciar a vacinação com a 4ª dose de vacina esse público”.

No Estado 11.439 pessoas tomaram a primeira dose, os que retornaram para a segunda dose foram 10.385 pessoas e apenas 1.846 tomaram a dose de reforço em Mato Grosso do Sul.

A SES reforça que há doses da Pfizer, suficientes para este público, por ser um grupo pequeno no Estado. “Nós temos vacinas em estoque que podem ser retiradas na CEVE pelos municípios de acordo com a demanda necessária para a vacinação. Por outro lado, vale lembrar que os municípios também dispõem de imunizantes em seus estoques”, esclarece a diretora de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho.