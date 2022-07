O vice-governador Murilo Zauith refutou com veemência as informações que viralizaram nas redes sociais no final da tarde desta segunda-feira, dando conta de um possível armistício com Reinaldo Azambuja, para assumir o governo, deixando o governador “livre” para comandar a candidatura de Eduardo Riedel. “Desespero de quem, um pouco tarde, descobriu que o eleitor precisa ser tratado com um pouco mais de respeito”, disse.

Em conversa com o ContrapontoMS, ao desembarcar em Campo Grande, vindo de São Paulo, onde foi fazer um check-up para tratar, ainda, das sequelas da Covid, Zauith disparou: “será que esses estrategistas têm noção do que estão fazendo com o Riedel?”, perguntou, atribuindo as informações àqueles que “não deram conta de fazer a candidatura oficial decolar e que agora, às vésperas das convenções partidárias, buscam fórmulas mágicas para viabilizar um projeto político totalmente equivocado”.

O vice-governador disse que só pode ser brincadeira de mau gosto a notícia de que aceitaria as “migalhas” de Azambuja a essa altura do campeonato. Ele vê a estratégia como a derradeira tentativa de tentar salvar a candidatura Riedel, o que, não dando certo, vai “enterrar” de vez o projeto.

Mesmo com uma monumental estrutura de comunicação, com exposição diária jamais tida por um candidato no rádio, na TV e nas mídias sociais o candidato oficial vem patinando nas pesquisas eleitorais, aparecendo sempre se revezando com o também outsider bolsonarista Capitão Contar como quarto ou quinto colocado.

“Será mesmo que ele (Azambuja) agora resolveu ficar bonzinho”, disse, relembrando as circunstâncias de sua saída da Secretaria de Infraestrutura, dando a entender que essa abrupta mudança de posicionamento não tem nada a ver com a coordenação da campanha de Eduardo Riedel.

“Ora, o governador já está, sempre esteve, no comando de tudo, não precisa sair agora”, observou, insinuando que “a estratégia pode ter mais a ver os últimos acontecimentos de Brasília”, numa referência a aceitação das denúncias de corrupção contra Reinaldo Azambuja, na semana passada, pela Procuradoria Geral da República.

De Campo Grande Murilo Zauith viajou direto para Dourados, para preparar a recepção à candidata Rose Modesto, que fica na cidade nos próximos dois dias para inaugurar o escritório da coordenação de sua campanha e para finalizar a composição de sua chapa, com a definição do nome do candidato a vice-governador e dos concorrentes ao Senado, Câmara Federal e a Assembleia Legislativa que serão sacramentados na convenção da próxima sexta-feira, em Campo Grande.

E otimismo pouco é bobagem. “Temos uma candidata competente e com o cheiro de povo, o que incomoda nossos adversários; o nosso futuro senador Mandetta, o ministro mais popular dos últimos tempos no Brasil, que também não está para brincadeiras, e um time de primeira, competitivo, de candidatos a deputados, tanto estaduais quanto federais; sem o aparato da máquina governamental já estamos no segundo turno e aí a conversa é outra”, finalizou.