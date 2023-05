Murilo entra para top-10 de zagueiros artilheiros no Palmeiras; veja lista

O zagueiro Murilo conquistou marca relevante no final de semana e mira marca maior ainda entre os artilheiros da história do Palmeiras. O gol contra o Corinthians foi o 14º do defensor pelo Verdão, que colocou ele empatado como 10º maior zagueiro artilheiro da história palmeirense.

Além de Murilo, com 14 gols em 75 jogos, estão, na história, os zagueiros Henrique e Nem. A dupla de zaga de Murilo, Gustavo Gómez, aparece na terceira colocação da lista, com 30 gols feitos em 237 duelos pelo Verdão – veja lista completa abaixo.

Um dos destaques da temporada palmeirense, assim como em 2022, o zagueiro comemorou a boa fase: ‘’A gente tem um grupo muito forte, tanto titular quanto reserva, a equipe tem uma sintonia e amizade muito forte também fora de campo”, revelou em contato com a assessoria.

A dupla, inclusive, deve ser titular do Palmeiras comandado por Abel Ferreira no duelo desta quarta-feira (03/05) contra o Barcelona de Guayaquil, pela fase de grupos da Libertadores.

Murilo e companhia tentam chegar aos seis pontos no Grupo C a competição, com uma derrota e uma vitória em dois duelos até o momento. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Lista de zagueiros artilheiros do Palmeiras

Luís Pereira – 36 gols Loschiavo – 33 gols Gustavo Gomez – 30 gols Vágner Bacharel – 22 gols Cléber – 21 gols Bianco Gambini – 20 gols Daniel – 18 gols Júnior Baiano – 16 gols Roque Júnior – 16 gols Murilo/Henrique/Nem – 14 gols