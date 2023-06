Museu da Imagem e do Som e Boca Filmes exibem “Sertânia” na quarta-feira

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o coletivo de cinema “A Boca Filmes”, recebe o cineclube temático “Era uma vez o faroeste”, que apresentará seis sessões com variados filmes do gênero e, na sessão desta quarta-feira (14) o longa-metragem “Sertânia”. As exibições são gratuitas.

O filme é dirigido, escrito e montado por Geraldo Sarno. Teve sua estreia no circuito de Festivais Cinematográficos no ano de 2020, sendo exibido também no Festival de Havana, Mostra de Cinema de Tiradentes e Festival Ecrã. Bem recepcionado pela crítica especializada, foi um dos filmes brasileiros mais comentados de 2020.

O filme relata os delírios de Antão (Vertin Moura), um jagunço que faz parte do bando de Jesuíno (Julio Adrião), misturando metalinguagem e montagem não-linear são exibidas as carências emocionais e projeção da figura paterna em Jesuíno, o conflito interno a respeito dos assassinatos que Antão provoca e a fome no Nordeste.

Diretor – Geraldo Sarno, de 83 anos, é roteirista e diretor, ficou conhecido por abordar temas como o movimento migratório brasileiro (em especial o nordestino), as religiões e a cultura popular. Em 2008, recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de Brasília, pelo filme Tudo Isto me Parece um Sonho, sobre a história do general pernambucano Ignácio Abreu e Lima. Dirigiu mais de 15 filmes entre documentários e ficções.

A Boca filmes é um coletivo formado por ex-estudantes do curso de graduação em Audiovisual da UFMS. Desde a sua criação, em 2022, vem produzindo diversos eventos culturais na cidade de Campo Grande e está, ininterruptamente, com ciclos de cineclubes temáticos e projetos de ensino sendo realizados pela capital. Esta já é a sua segunda parceria com o MIS.

Verifique a classificação indicativa dos filmes na programação.

Serviço:

Filme: Sertânia (BRA/2020/Drama/14anos/97’)

Quando: 14 de junho de 2023, às 19h, Gratuito

Onde: Museu da Imagem e do Som de MS

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Informações: 3316-9139

FCMS