Fechado desde o ano passado devido à pandemia, o Museu do Louvre, o museu mais famoso do mundo, que reúne obras icônicas de diversos artistas, de diferentes tempos da história da arte, disponibilizou essa semana todo seu acervo para visitação online, oferecendo acesso remoto livre e irrestrito ao museu mais visitado do mundo.

O acervo reúne obras como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a Vênus de Milo, entre outras como a pintura A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, o quadro La Belle Ferronnière, de Leonardo da Vinci. Jean-Luc Martinez, presidente e diretor do museu disse que essa é a primeira vez todos, sem exceção, poderão acessar a coleção inteira de obras a partir de um computador ou smartphone gratuitamente, estejam as peças expostas no museu, em empréstimo ou armazenadas.

O acervo disponibilizada 480 mil objetos entre peças arqueológicas, obras de arte que estão acessíveis no site em francês, inglês, espanhol ou chinês. O formato foi pensado especialmente para visualização em smartphones e tem a intenção em democratizar o extenso acervo da instituição. Localizado em castelo construído entre os séculos XII e XIII, o Museu do Louvre foi inaugurado para tal função em agosto de 1793, com exposição então formado por 537 pinturas. Antes da pandemia o museu costumava receber uma média de 15 mil visitas por dia como o mais visitado do planeta: em 2019 o total de pessoas que esteve no museu passou das 9,6 milhões de pessoas.