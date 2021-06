O projeto Quatro Estações promete aquecer a noite dos campo-grandenses neste sábado (19) e domingo (20), com as batidas da música eletrônica do Technofighters. A transmissão terá início às 18 horas, por meio do canal do Youtube da Sectur, que pode ser acessado aqui. Quatro Estações é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A live Technofighters Day apresenta uma série de djs, dos mais variados estilos que compõe a música eletrônica. Os produtores musicais fazem parte da união Technofighters, que desde 2014 realiza eventos por nossa cidade, e com o enorme sucesso da marca, levam sua tour TECHNO IS MAGIC pelo Brasil afora, representando o Mato Grosso do Sul nacionalmente.

Participam da transmissão ao vivo oito produtores, são eles: Leichsen, Jorge Hansen, Undercod, Blackbird, Efield, MTZ Music, Dj Soulza e Toulouse 84.

“Durante a live, a gente vai estar contando toda a história da música eletrônica em Mato Grosso do Sul. Todos estão convidados para participar de suas casas”, adianta Toulouse 84, idealizador do projeto Technofighters.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, afirma que a intenção desse projeto é dar espaço a maioria de estilos e segmentos da Cultura. “Queremos atingir a todos os públicos e incentivar que as pessoas se divirtam na segurança de seus lares”, explica ele.

Serviço – O canal do youtube da Sectur pode ser acessado pelo link www.youtube.com/secturcg .