Música Erudita nas Escolas e Universidades terá concerto de encerramento na Capital

Depois de rodar seis cidades do MS com apresentações para centenas de pessoas, o projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” finaliza a primeira edição em Campo Grande. A apresentação será promovida na próxima quinta-feira (1º), às 19h30, no Teatro do curso de Música da UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, situado na Avenida Senador Filinto Muller, n.º 1.555, Vila Ipiranga. Os ingressos podem ser garantidos gratuitamente pelo link: https://bit.ly/3owrK4F.

“Está sendo uma experiência incrível promover a difusão da música erudita em cidades do interior do MS porque se por um lado colocamos em prática aquilo que tão bem conhecemos, a música, por outro podemos sentir a reação das pessoas e assim acompanhar entender de perto a necessidade cultural de cada local, explica o músico e proponente do projeto, Evandro Dotto que em todos os municípios têm recebido o carinho do público, “acredito que o ponto alto do projeto é sentir que há espaço para a música erudita e que apesar de ser um estilo diferente do que é ofertado nos canais abertos, o gênero é muito bem aceito. Tudo é uma questão de hábito e oportunizar o acesso”.

E, acesso é algo que o projeto tem conseguido reger com maestria. Impresso ou digital, o livreto com a história das músicas selecionadas para o repertório é um exemplo claro de que a proposta do trabalho é ofertar não só a música de qualidade como, ainda, aproximar o público das curiosidades contidas em cada canção ou obra apresentada.

“Em todos os concertos há o acesso do livreto e para quem se interessar pelo material é possível consultá-lo de modo online assim como a versão impressa. A ideia é que o público possa consultar o material minutos antes do concerto e ao longo da apresentação pode verificar as informações como um complemento de tudo o que será executado no palco”, pontua Evandro.

Com um repertório com 12 músicas, o livreto pode ser acessado por meio de um QR Code disposto nos cartazes do projeto e um link também será disponibilizado no Instagram e Facebook um link de acesso direto ao material. A proposta é que essas informações estejam acessíveis a toda pessoa que goste ou tenha interesse em conhecer um pouco mais da música erudita.

Para facilitar ainda mais a disseminação da música clássica dentro e fora das escolas e universidades do MS haverá a transmissão online deste concerto que encerra a primeira turnê do projeto. “A veiculação pela internet é uma forma de expandir ainda mais a democratização de acesso da música erudita na sociedade. Sabemos que há pouquíssimas salas de concerto em todo o Brasil e, no Mato Grosso do Sul não é diferente. Então, por que não utilizar a internet a nosso favor? Essa transmissão online vem como contrapartida dentro do projeto para que consigamos atingir um público ainda maior do que já atingimos até o momento, indo em escolas públicas e pólos da UFMS”.

Aquidauana, Coxim, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Naviraí e Três Lagoas foram as cidades que compuseram o roteiro do projeto até o momento. E no que depender das pretensões do músico e produtor cultural, Evandro Dotto, há ainda muita estrada para trilhar. “Chegamos a Campo Grande mais preparados com as experiências que tivemos, e a nossa intenção é dar continuidade a esse trabalho, aprimorando os objetivos do projeto sem perder nele a essência que é despertar o interesse das pessoas para a música erudita”, diz o violonista.

Os interessados em assistir ao concerto podem garantir ingressos gratuitamente pelo Sympla. Já quem quiser acompanhar de casa basta acessar o Youtube no canal (@evandrodotto). Mais informações pelo Instagram e Facebook eviolaodotto.

O projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Trabalho artístico que conta com o apoio da UFMS.

Serviço:

“Música Erudita nas Escolas e Universidades” – Campo Grande – concerto no 1º de junho (quinta-feira), às 19h30, na Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (FAALC/UFMS), no auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira, na Avenida Senador Filinto Muller, n.º 1.555, Vila Ipiranga. Entrada Franca/Classificação Livre.