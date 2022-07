Foi votado e aprovado, na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada na quinta-feira (17), o crédito suplementar no valor de mais de R$ 54 milhões para atender a demanda de consultas, exames e cirurgias de 29 mil pessoas que estão na fila de espera do Sistema de Regulação (SisReg) em Campo Grande. O vereador Dr. Victor Rocha (PP) atuou como interlocutor entre o governo do Estado e a prefeitura de Campo Grande para dar celeridade na realização dos mutirões de saúde.

Segundo informações do vereador Dr. Victor Rocha essa suplementação orçamentária irá atender as despesas com diárias e habilitação de leitos de UTI e custeio de serviços de assistência hospitalar e retomada e ampliação de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos dos projetos Opera MS e Examina MS.

Durante essa semana, o Dr. Victor Rocha atuou como interlocutor entre o secretário de Estado de Saúde, Flavio Brito, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, para cobrar celeridade na realização da suplementação orçamentária a fim de oferecer uma saúde pública de qualidade e de resultado na Capital Morena. “Com o mutirão da saúde serão mais de 29 mil pessoas que estão na fila de espera e poderão realizar suas consultas, exames e cirurgias”, enfatizou o parlamentar progressista.

Por meio do Examina MS e o Opera MS a proposta é zerar as demandas reprimidas nas especialidades de cirurgias: geral, ortopédica, vascular, oftalmológica, otorrinolaringologia, urológica, ginecológica e reparadora, além dos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, cateterismo, cintilografia, endoscopia e colonoscopia.

“Encerramos esse primeiro semestre de 2022 com o saldo positivo para a Saúde Pública de Campo Grande. São mais de 29 mil pessoas que sairão da fila de espera. Esse é nosso trabalho, oferecer saúde de qualidade e com resultado. Contem comigo.”, pontuou Dr. Victor Rocha.