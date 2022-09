O vereador Dr. Victor Rocha (PP) acompanhou cirurgias de catarata e varizes realizadas no sábado (10) na Maternidade Cândido Mariano. Acompanhado pelo secretário de estado de Saúde, Flávio Brito, o parlamentar progressista comemorou a redução na fila de espera, por cirurgias eletivas, de pacientes da Capital e de Mato Grosso do Sul.

Victor Rocha conversou com pacientes que aguardavam na fila para a realização do procedimento. “Todos muito satisfeitos com o atendimento e felizes por terem saído da fila de espera. Esse é nosso trabalho, garantir uma saúde pública de qualidade e com resultado”, pontuou.

Olina Pereira e Maria José Ribeiro Lopes de Coxim, estavam ansiosas para a realização da cirurgia de catarata. Na entrada do centro cirúrgico relataram que a espera nem se compara com a alegria de estarem sendo atendidas. “Estamos felizes em poder realizar a cirurgia e poder voltar a enxergar bem novamente”, disse Maria José.

O diretor administrativo da Maternidade Cândido Mariano, Daniel Miranda relatou que desde que o Opera MS foi iniciado na instituição, mais de 1,5 mil cirurgias foram realizadas. “Ficamos muito felizes com a ampliação dos serviços oferecidos. Assim podemos atender a demanda reprimida e diminuir as filas de espera por cirurgias eletivas”.

Já o médico cirurgião vascular, Dr. Edgar Nasser explicou como estão sendo realizados os procedimentos para tratamento de varizes. “São procedimentos minimamente invasivos em caráter ambulatorial, onde a gente consegue reduzir o número da fila dos pacientes que estão aguardando o tratamento de varizes. Vamos continuar realizando os procedimentos a fim de que mais pacientes possam ser atendidos através do Opera MS”.

O secretário de Estado de Saúde, Flávio Brito agradeceu ao apoio do vereador Dr. Victor Rocha para a realização do Examina MS e do Opera MS. “Agradeço ao apoio do Victor e da Maternidade Cândido Mariano que aderiu ao Opera MS e assim auxilia o Governo do Estado em atender às demandas da população”.

Em julho deste ano, o vereador Dr. Victor Rocha atuou como interlocutor entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado para dar celeridade na realização da suplementação orçamentária a fim de oferecer uma saúde pública de qualidade e de resultado na Capital Morena, com a realização dos mutirões da saúde.

Por meio do Examina MS e o Opera MS a proposta é zerar as demandas reprimidas nas especialidades de cirurgias: geral, ortopédica, vascular, oftalmológica, otorrinolaringologia, urológica, ginecológica e reparadora, além dos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, cateterismo, cintilografia, endoscopia e colonoscopia.

Por fim, o Dr. Victor Rocha disse que essa é a função de um parlamentar, fiscalizar e cobrar uma Saúde Pública de qualidade. “Após dois anos de pandemia, temos que concentrar esforços para atender toda a demanda reprimida por exames e cirurgias eletivas. São mais de 29 mil pessoas que sairão da fila de espera. Esse é nosso trabalho, oferecer saúde de qualidade e com resultado”.