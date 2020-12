De 8 a 14 de dezembro, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos realizou o mutirão dos processos do seguro DPVAT na comarca de Ponta Porã, conforme portaria editada pelo coordenador da conciliação do Nupemec, Des. Vladimir Abreu da Silva.

No total, foram agendados 289 atendimentos e realizadas 209 perícias, com 79 ausentes, o que significa um percentual de pouco mais de 27,3% de ausentes aos agendamentos. Segundo o Nupemec, até o dia 14 de dezembro, houve 194 processos com alegações finais.

Outra informação importante: das 209 perícias realizadas, em 194 as partes concordaram e em 12 pediram prazo (uma para ambas as partes e 11 para a parte requerente). Ressalte-se que as perícias médicas foram realizadas por médico perito, nomeado pelo Poder Judiciário, que realizou em local próprio os devidos exames, ficando sob sua responsabilidade os protocolos médicos e de biossegurança.

O mutirão dos processos do seguro DPVAT retornou no formato on-line em razão da pandemia de Covid-19. Segundo a portaria, as audiências por videoconferência foram realizadas por servidores do Nupemec, devidamente capacitados conforme a Resolução n. 125 do CNJ, e um número expressivo de casos que deixaram de tramitar na justiça estadual.

Depois da paralisação de todos os serviços presenciais do Poder Judiciário, em virtude da pandemia de Covid-19, os atendimentos foram realizados por meio de videoconferência pelo aplicativo Google Meet e, quando necessário, por alguma inviabilidade, foi utilizado o aplicativo WhatsApp. Tudo para garantir as medidas de prevenção.

Saiba mais – A retomada do mutirão do DPVAT foi normatizada pela Portaria nº 89/2020, do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do TJMS, que dispõe sobre a pauta concentrada de perícias e audiências nos processos de cobrança, relativo ao seguro obrigatório DPVAT, em trâmite nas comarcas de Mato Grosso do Sul.

Entre as mudanças para que a ação pudesse ser retomada está a realização das audiências por meio de videoconferência, no sistema Google Meet, que devem ocorrer no dia seguinte da realização perícia médica. Da audiência virtual participam a parte requerente e seu advogado, um advogado da seguradora e um conciliador do Nupemec.

Em 2019, foram definidos 13 trajetos do mutirão do seguro DPVAT para o ano de 2020. Os dois primeiros trajetos chegaram a ser realizados, contudo, em virtude da pandemia de Covid-19, as atividades foram suspensas.

Desde 2012 o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realiza o Mutirão do DPVAT. Em 2015, de forma inédita no país, a ação conciliatória foi estendida para comarcas do interior de Mato Grosso do Sul. Todos os eventos têm muito sucesso, diminuindo a litigância e dando uma resposta rápida aos cidadãos.