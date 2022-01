De 31 de janeiro a 5 de fevereiro, o Incra promove mutirão de atendimento no assentamento Itamarati, localizado no município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. A ação vai beneficiar mais de 2,8 mil famílias do projeto com área total de 65 mil hectares.

O objetivo é atender os agricultores familiares nos seis dias de trabalho de forma ágil, com a resolução de demandas no local. As atividades incluem a emissão de títulos e de declarações para acesso às linhas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Serão expedidos ainda contratos do Crédito Instalação, na modalidade Fomento Mulher, no valor de R$ 5 mil, exclusivo para as agricultoras investirem em projetos próprios de geração de renda.

Também serão realizados a atualização ou o desbloqueio cadastral de agricultores assentados, assim como a identificação e a regularização de ocupantes não cadastrados conforme legislação vigente.

O atendimento será prestado na Escola Nova Itamarati, situada no Distrito de Nova Itamarati, núcleo urbano do assentamento, no horário das 8h às 17h, a partir de 31 de janeiro, de acordo com as recomendações de prevenção da covid-19.

No sábado (5), haverá entrega de títulos e contratos de créditos para famílias do assentamento Itamarati, no encerramento das atividades, com a previsão da presença da ministra Tereza Cristina e do presidente do Incra, Geraldo Melo.

O mutirão no assentamento Itamarati será o primeiro deste ano, organizado pelo Incra para promover a regularização de famílias, a emissão de títulos e a concessão de créditos. Outras áreas de reforma agrária serão atendidas durante o ano no país.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Ponta Porã e do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).