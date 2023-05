Mutirão leva serviços de Cadastro Único para 150 Famílias na região do Canguru

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) por meio do Cras Canguru realizou neste fim de semana, uma ação de atualização do Cadastro Único com o objetivo de regularizar pendências e atualizar informações. O mutirão atendeu residentes do território de abrangência, e as famílias que residem na comunidade Homex e Comunidade Negra São João Batista. Ao todo foram atendidas 150 famílias.

De acordo com a gerente do Cadastro Único, Viviane Brandão, as famílias precisam ficar atentas aos prazos e buscar o Cras mais perto de sua residência para resolver qualquer tipo de pendência cadastral, para que assim seja possível viabilizar a inserção em programas sociais. “É importante ressaltar que o Cadastro Único atualizado possibilita as famílias acessarem benefícios e programas sociais, entre eles o Programa Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE e o Programa Auxílio Gás”, ressaltou a gerente.

Para a dona de casa Enilza Aparecida dos Santos, que participou da ação no Cras Cangurú, o serviço oferecido é fundamental para que a comunidade se mantenha informada sem perder os benefícios oferecidos pelo governo federal. “Nós precisamos muito, toda ajuda é bem-vinda para nós. Fico atenta para não deixar as informações desatualizadas, não posso perder os benefícios e esse mutirão facilita a nossa vida”, finalizou a usuária.

Durante todo ano a SAS realiza ações periódicas nos 21 Cras, além de Centros de Convivência, Centros de Convivência de Idosos e a Central de Castrado Único. Ainda neste território acontecerão outras ações a fim de regularizar quinhentas famílias que ainda permanecem com pendências.

Para o secretário de Assistência Social do município, José Mário Antunes, trabalhos desse tipo garantem e fortalecem a aproximação da comunidade ao acesso à serviços e direitos estabelecidos. “Nosso objetivo é contribuir para a construção da cidadania para famílias em vulnerabilidade, estamos focados em aproximar a comunidade dos serviços oferecidos pela rede de assistência social”, disse.