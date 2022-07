Junto com as 70 ações e serviços que serão oferecidos nos próximos 15 dias, como parte do Todos em Ação, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, anunciou neste sábado ao lançar a 5ª edição do programa, agora no Segredo, que a região urbana vai receber nos próximos dois anos mais R$ 84,5 milhões em obras. Deste total, R$ 74,3 milhões estão em andamento e R$ 11,2 milhões serão licitados ainda em 2022.

Especificamente para a região onde o programa foi lançado, o Vida Nova, já estão em andamento as últimas duas etapas do asfalto do Nova Lima (32 km de asfalto novo, orçadas em R$ 47,7 milhões), a implantação de uma praça no Nova Lima, com quadra, pista de caminhada e academia ao ar livre. Também está no planejamento a retomada e conclusão dos EMEIS do Jardim Anache e do Jardim Talismã .

Mais R$ 11,238 milhões serão investidos assim que a licitação da conclusão da Emei do Anache, da implantação da Praça North Park e da drenagem e pavimentação do North Park for concluída.

“São cinco anos e meio de uma gestão comprometida quem vem transformando Campo Grande e que vem trazendo o novo em todas as regiões da nossa cidade e nos dois distritos. Essa é a quinta região que estamos percorrendo com mais de 70 serviços ofertados. Mais de 100 mil pessoas atendidas e estamos trabalhando todos os dias para nossa cidade ser reconhecida como a Capital das oportunidades”, afirma a Prefeita Adriane. Desde 2017 a região urbana do Segredo recebeu mais de R$ 89 milhões em obras .

Serviços

Neste sábado, a Escola Municipal Nerone Maiolino – localizada na Rua Maraú, s/n – Complexo Habitacional Vida Nova, recebeu o lançamento com serviços que vão desde a orientação sobre passe do estudante, corte de cabelo, cadastro para benefícios da tarifa social da Águas Guariroba, Ouvidoria de Campo Grande, orientação de veterinários, vermifugação e vacinação antirrábica para os pets, e diversos outros.

Vania Gabriella da Silva, dona de casa, moradora da região, passou pelo atendimento de negociação da casa própria. “Essa ação da Prefeitura, de trazer os serviços nos bairros fica mais acessível para as pessoas poder resolver pendencias. Hoje consegui fazer meu parcelamento estou muito contente”, comentou.

Outro morador da região que procurou o Todos em Ação foi o Márcio Braz, de 54 anos, técnico de laboratório, que aproveitou para resolver algumas pendencias. “Consegui atualizar o cadastro no CadÚnico e NIS. Tinha que ser presencial e essa prestação de serviço aqui no bairro, facilitou muito, atendimento rápido, tranquilo e atendentes educados”, pontuou.

O Todos em Ação já esteve nas regiões do Bandeira, do Imbirussu, do Lagoa e do Prosa – totalizando mais de 95 mil atendimentos prestados à população.

Nas ações anteriores, a Prefeitura já lançou mais de R$ 150 milhões em investimentos.