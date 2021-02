Na manhã desta quarta-feira, 03, a foi realizada no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana a Sessão Solene de abertura do ano legislativo de 2021.

A convite do legislativo, o prefeito Odilon Ribeiro participou e discursou na sessão.

A mesa diretora da Casa de Leis no biênio 2021/2022, é composta pelos edis: presidente – Wezer Lucarelli (PSDB), vice-presidente Everton Romero (DEM), 1° secretário Gilberto Barbosa da Cruz (MDB) e 2° secretário Clériton Alvarenga Ferreira (DEM). Completam o legislativo, os vereadores: Nilson Pontim (MDB), Humberto Torres (PSDB), Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), Reinaldo Kastanha (DEM), Valter Neves (PSD), Chico Tavares (PT), Tião Melo (Solidariedade), Marquinhos Taxista (PDT) e Anderson Meireles (MDB).

Em sua fala o prefeito lembrou das dificuldades enfrentadas pelo município e pelas famílias por conta da pandemia da Covid-19, falou da esperança de ter vacina para todos e das famílias e da cidade terem sua rotina de volta e a economia melhor.

O prefeito Odilon também conclamou aos vereadores para a busca de recursos nas esferas federal e estadual. “Todos os senhores vereadores são filiados a partidos políticos que tem deputados, parlamentares nas bancadas estaduais e federais. Sei da influência dos senhores junto aos parlamentares de seus partidos, conto com o apoio de vocês para que possam ir buscar recursos juntos aos parlamentares e ajudar no desenvolvimento e prosperidade da nossa cidade. Precisamos dessa harmonia entre os poderes Legislativo e Executivo para que Aquidauana possa conquistar mais investimentos que são necessários”, destacou.

Por fim, o prefeito desejou bom trabalho aos edis. “Desejo a todos os vereadores um mandato legislativo exitoso, fiscalizador, sabedoria e mantenha o nível dos debates e das construções de ideias em prol da nossa cidade. Não se esqueçam, Aquidauana é muito maior que todos nós, que qualquer picuinha e estamos aqui pra trabalhar pela nossa população e fazer a cidade crescer! Contem conosco e com a nossa equipe no Executivo”, finalizou o prefeito Odilon Ribeiro.

Durante a sessão, vários vereadores discursaram representando as bancadas dos partidos e verbalizaram o desejo de fazerem um mandato voltado ao desenvolvimento de Aquidauana. Inclusive, o presidente da Casa de Leis, Wezer Lucarelli enfatizou em sua fala, que o o trabalho em conjunto dos vereadores é de “fazer da Câmara Municipal, literalmente, a casa do povo de Aquidauana”.

“Trazemos grandes lições do ano de 2020 e entramos 2021 com esperança. Tenho uma esperança muito grande pela nossa cidade e pelo o que nós somos capazes de fazer. Essa Câmara Municipal pretende trazer pautas importantes para a população. Não podemos só apontar problemas, mas precisamos discutir e ajudarmos a construir as soluções e os avanços na nossa cidade. A postura do poder legislativo aqui, na minha presidência, terá um novo paradigma: transparência absoluta. Vamos ter aqui uma posição altiva e responsável”, afirmou o presidente Wezer.

PARCERIA EM SAÚDE

Neste semestre, a Câmara Municipal em parceria com a prefeitura irão adquirir para o município uma ambulância UTI. “Já conversei sobre isso com os vereadores e vamos estar ajudando o município, já trazendo essa UTI”, completou Wezer Lucarelli, presidente do legislativo.

Uma das demandas em saúde apresentadas pelo prefeito Odilon Ribeiro ao legislativo é a necessidade de mais ambulâncias e, para isso, já firmaram uma parceria para que a Câmara Municipal transfira recursos para a prefeitura, que serão utilizados na compra de 01 ambulância de resgate UTI tipo C, que é um veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes, que já vem equipada com os itens e aparelhos necessários para os atendimentos.