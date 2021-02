Como um dos protagonistas no auxílio ao Governo do Estado na implementação de estratégias para atender os 79 municípios, em todas as áreas, e sobretudo no enfrentamento à pandemia da Covid-19, o deputado estadual Coronel David (sem partido) participou da instalação da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura, na manhã de hoje (02), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja agradeceu o apoio dos parlamentares à sua gestão. Na mensagem encaminhada à Casa, o Executivo destacou que com esse respaldo foi possível manter a força da economia.

Coronel David tem reafirmado sua posição de ser um parlamentar municipalista, estando atento às necessidades de cada região, daí os constantes pedidos recebidos dos mais diferentes segmentos de atividades socioeconômicas. Neste novo período legislativo, que se iniciou hoje, o parlamentar reafirmou o compromisso de dar prosseguimento a esse trabalho. “Continuo com a missão de seguir trabalhando pelo bem do nosso Estado. Esse é um compromisso que assumi junto à população. Certamente será um ano de grandes desafios, mas com trabalho e muita dedicação, vamos superá-los”, disse.

A exemplo dos anos anteriores, o parlamentar acompanhará as aplicações dos recursos em benefício do estado e estará apresentando projetos que atendam as necessidades da população.