Preso em flagrante após a Polícia Militar montar uma força-tarefa, homem de 36 anos acusado de atacar pelo menos três mulheres e estuprar uma delas disse que “não sabe” porque violentou a mulher de 54 anos. Os crimes aconteceram entre a noite de quarta-feira (23) e madrugada de quinta (26) no Vida Nova e ele foi preso horas depois, no mesmo bairro.

Segundo declaração do acusado, ele também era morador naquela região e usuário de drogas há mais de 10 anos. Sobre os crimes cometidos, ele negou outros ataques, confessando apenas as agressões, estupro e roubo a uma mulher de 54 anos, que foi socorrida na manhã seguinte e segue na Santa Casa de Campo Grande.

No relato, o acusado disse que andava pelo bairro por volta das 23 horas, quando viu a vítima passando. Ao notar que o muro da casa dela era baixo, ele decidiu invadir para praticar o roubo. Já na residência ele ameaçou a mulher com a faca que portava e anunciou o assalto, batendo com o cabo da faca no rosto e cabeça da vítima.

A moradora reagiu, quando ele a agrediu com vários socos no rosto e corpo da vítima. Em seguida, ele estuprou a mulher, alegando para a Polícia Civil que “não sabe dizer o motivo de estuprar tal mulher”. O acusado chegou a dizer que nunca tinha praticado ato de mesmo sentido anteriormente. Durante o estupro ele ainda agrediu a vítima para que ela não gritasse.

Após o crime, ele amarrou a vítima com fios de um ferro de passar e começou a procurar dinheiro pela casa, encontrando aproximadamente R$ 20. Ele também levou um celular e colocou um pano na boca da mulher, para que ela não gritasse. Depois de fugir, o acusado foi para casa e trocou de roupas.

Ele teve a prisão preventiva decretada nesta sexta-feira (25) e já tem várias passagens e também condenação por roubo. Atualmente ele estava evadido do sistema prisional.

Negou outro crime

O ataque a uma pedestre de 57 anos, que foi filmado por imagens de câmera de segurança, foi negado em depoimento pelo acusado. Pelo relato da vítima, ela tinha acabado de sair do mercado quando foi surpreendida pelo suspeito armado com a faca. Ele ameaçou a vítima, disse que queria levá-la para um local escuro, e ela reagiu.

A mulher entrou em luta corporal com o suspeito e o segurança da escola ao lado acabou vendo a ação e ajudou a vítima. A mulher chegou a ser atingida com a faca do autor no pescoço enquanto tentava se defender. Ele fugiu em seguida. Uma terceira vítima, de 64 anos, ainda teria sido atacada momentos antes pelo autor quando chegava em casa.

Ela foi ameaçada com a faca nas costas, mas gritou e o vizinho correu para fora, quando o autor fugiu. Segundo a delegada Sueili Araújo, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), foi possível observar o padrão do acusado, de atacar vítimas mulheres, de mais de 50 anos e que estavam sozinhas.