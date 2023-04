Na estreia de Dorival Júnior, São Paulo vence América-MG no Morumbi

Com atuação de luxo do goleiro Rafael, o São Paulo venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro 2023. A vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, no Morumbi, marcou a estreia do técnico Dorival Júnior.

Luciano, no primeiro tempo, Marcos Paulo e Calleri, na etapa final, marcaram os gols do São Paulo. Já Rafael fez ao menos cinco defesas difíceis quando o Coelho pressionou a defesa são-paulina, principalmente no primeiro tempo.

Com a vitória, o São Paulo soma seus primeiros pontos no Brasileirão, já que tinha perdido na estreia para o Botafogo, no Rio de Janeiro. Por outro lado, o América de Vagner Mancini entra em alerta, pois segue zerado na tabela — estreou com derrota em casa para o Fluminense, por 3 a 0.

Próximos compromissos das equipes

Ambas as equipes não têm tempo a perder após a partida e já se preparam para compromissos na próxima semana. O São Paulo visita o Ituano, na terça-feira (25), no jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil — após empate em gol na ida. Já no sábado (29), visita o Coritiba pela 3ª rodada do Brasileirão.

O América fará jogos pelas mesmas competições na próxima semana. Na quarta-feira (26), recebe o Nova Iguaçu, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil após vitória por 2 a 1 na ida. E também no sábado, visita o Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão.

🤙⚽️🤙 Luciano abre o placar para o Tricolor! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/nzcx6SaXye — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2023

São Paulo começa forte e abre o placar

Os primeiros minutos de jogo foram de total domínio do São Paulo, que ameaçou ainda nos primeiros lances e teve maior posse de bola no meio campo. A pressão do Tricolor acabou resultando em gol.

Aos 20 minutos, em ação de marcação alta no ataque, Luciano roubou a bola de Marlon na lateral, trouxe para o meio e chutou de longe. Mesmo com desvio no meio do caminho, Matheus Cavichioli estava na bola, mas acabou deixando entrar.

América demora a reagir e esbarra nas chances perdidas

O Coelho só entrou no jogo de fato quando já estava perdendo, e mesmo assim, não chegou ao gol antes do intervalo. Inicialmente, o time americano ofereceu perigo com chutes de fora da área; depois, conseguiu finalizações de grande perigo após jogadas pelos lados do campo.

O problema americano foi a finalização. Em ambas as situações, o Coelho tentou o gol praticamente de dentro da pequena área, mas parou em grandes intervenções do goleiro Rafael, ex-Atlético-MG e Cruzeiro. Até a trave foi amiga do arqueiro Tricolor na primeira etapa.

Coelho domina a segunda etapa, mas sofre dois gols

Na mesma toada do fim do primeiro tempo, o América jogou a etapa final com superioridade em relação ao São Paulo, e fez por merecer o empate. Entretanto, as jogadas do Coelho não eram concluídas com sucesso — além dos chutes para fora, Rafael fez novas defesas e fechou a meta Tricolor.

Vagner Mancini mexeu no ataque, aumentou o número de jogadores no setor e viu o time ter mais criatividade para atacar — teve praticamente o dobro de finalizações. Mesmo assim, o gol de empate não saiu.

Para piorar o panorama, aos 36 minutos do segundo tempo, Alisson subiu pela ponta esquerda e cruzou na cabeça de Calleri. O atacante argentino subiu praticamente sozinho e não perdoou para ampliar o marcador e carimbar três pontos para o Tricolor.

Quando todos achavam que a partida estava acabada, a defesa do América deu um presente para o São Paulo. Ricardo Silva errou no recuou para Cavichioli e Marcos Paulo só precisou empurrar para o fundo do gol.

Marcos Paulo marca o terceiro do Tricolor!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Rumd4GNekP — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2023

Retrospecto favorável ao Tricolor é mantido

A invencibilidade do São Paulo sobre o América agora chegou a cinco jogos. Ao longo de 2022, as equipes se enfrentaram quatro vezes — duas pelo Brasileirão e duas pelas quartas de final da Copa do Brasil. Foram três vitórias do Tricolor e um empate.

No último encontro do ano passado, vitória paulista de virada no estádio Independência, em Belo Horizonte. Em jogo do Brasileirão, em outubro de 2022, Aloísio abriu o placar para o Coelho, mas o Tricolor virou com gols de Calleri e Allison.

No primeiro encontro entre as equipes em 2023, mais um triunfo são-paulino sobre o time americano. A última vitória do América foi pela 38ª e derradeira rodada do Brasileirão 2021, quando fez 2 a 0 no Independência.