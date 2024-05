Na Expoagro, Câmara homenageará personalidades do agronegócio

A exemplo de anos anteriores, a Câmara de Dourados fará sessão solene na noite desta quarta-feira (15) para homenagear personalidades do agronegócio no município. Será a partir das 19 horas, no auditório do Sindicato Rural, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, onde acontece a 58ª edição da Expoagro.

A Expoagro é a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul e uma das maiores do país. O evento proporciona aos participantes a possibilidade da realização de grandes negócios, se inteirar das novidades tecnológicas para o setor da agropecuária, além de aprimorar conhecimentos por meio de palestras técnicas, simpósios e demais atividades previstas na programação.

A feira agropecuária de Dourados também oferece, como atração para o público em geral, shows, leilões, comidas típicas, exposições de produtos da região, carros antigos, entre outros que destacam a cultura douradense e enaltecem o trabalho do homem do campo.

A iniciativa das homenagens é de todos os vereadores, que indicaram 28 personalidades e oito instituições, públicas e privadas, para receberem as honrarias.

HOMENAGEADOS

Como pessoa física, receberão o Diploma de Honra ao Mérito:

Antônio Alves Corrêa (Vereador Dr. Diogo Castilho)

Antônio Vieira Cintra Neto (Vereador Creusimar Barbosa)

Arlei Cacheffo da Silva (Vereador Juscelino Cabral)

Carlos Pancini Sanches (Vereador Daniel Junior)

Daniel Rodrigues de Freitas Junior (Vereador Dr. Diogo Castilho)

Dilcar Antônio Durigon (Vereador Rogério Yuri)

Geraldo de Souza Carvalho Júnior (Vereadora Liandra da Saúde

Gilmar Curioni (Poder Legislativo)

Gino José Ferreira (Vereador Marcão da Sepriva)

Ivo Antônio de Mello Nogueira (Vereador Sergio Nogueira)

João Lopes da Silva (Vereador Marcão da Sepriva)

João Waimer Moreira Filho (Vereador Fabio Luís)

José Antônio Tozzi Filho (Poder Legislativo)

José Carlos Mattos Coutinho (Vereador Rogério Yuri)

José dos Santos Pereira (Vereador Marcelo Mourão)

José Luiz Pereira Neto (Vereador Jânio Miguel)

Josias Neves (Vereadora Daniela Hall)

Lineu Pasqualotto (Vereador Laudir Munaretto)

Marcio Noda (Vereador Sergio Nogueira)

Marco Paulo Teixeira Marcondes (Vereador Fabio Luís)

Marise Iguma (Vereadora Tania Cristina)

Nilson Lago Decian (Vereador Jânio Miguel)

Osvaldo Zeuli (Vereadora Liandra da Saúde)

Otávio Vieira de Melo (Poder Legislativo)

Paulo Cesar Barbosa Vieira (Poder Legislativo)

Phillip Guilherme Dal Lago Rodrigues (Vereador Laudir Munaretto)

Rodrigo Adolfo de Velloso Pavel (Poder Legislativo)

Wander Ney Alves de Azambuja (Vereador Mauricio Lemes)

PESSOA JURÍDICA

Banco do Brasil – Comercial Dourados (Vereadores Cemar Arnal e Elias Ishy)

Caixa Econômica Federal – PA Agro Dourados (Vereadores Cemar Arnal e Elias Ishy)

Cooperativa de Crédito Sicoob Centro Sul MS (Mesa Diretora)

Curso de Agronomia – Unigran Dourados (Vereadores Mauricio Lemes e Elias Ishy)

Embrapa Agropecuária Oeste Dourados/MS (Vereador Elias Ishy)

Escola Municipal Agrotécnica Padre André Capelli (Vereadores Olavo Sul e Elias Ishy)

Faculdade de Ciências Agrárias – FCA/UFGD (Vereadores Olavo Sul e Elias Ishy)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – Campus Dourados (Vereador Elias Ishy)