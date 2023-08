Na Festa do Leitão no Rolete, governador valoriza tradição e reafirma compromissos com São Gabriel do Oeste

Para valorizar a cultura e os eventos tradicionais do Estado, o governador Eduardo Riedel participou neste sábado (19) da 27ª edição da Festa do Leitão no Rolete, em São Gabriel do Oeste. Ele destacou que o apoio aos municípios é uma marca da sua gestão, e vai continuar sendo prioridade nos próximos anos.

“São Gabriel tem ajudado muito o Estado na maneira que vem crescendo e se desenvolvendo, gerando muitas oportunidades. Esta festa tradicional que é o Leitão no Rolete que está na 27° edição sempre vai contar com apoio do Estado, para continuar porque leva o nome da cidade e do Estado para fora”, descreveu o governador.

Ele mencionou que é uma alegria participar desta festa tradicional, em uma atividade que é socioeconômica (suinocultura) importante para o município e Estado. “Importante reforçar esta atividade tão importante e consolidada. Também reafirmar esta parceria com o município, com investimentos e ações importantes. Temos recapeamentos, pavimentações e estradas sendo melhoradas. Sempre com este olhar especial para as cidades”.

O evento tem o apoio do Governo do Estado, que por meio da Fundação de Cultura e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) disponibilizou R$ 300 mil para o Festival da Canção, que está dentro da programação da festa. O recurso é usado para pagamento de atuações musicais, segurança, premiação, assim como estrutura de som, iluminação e painel led.

O prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, ponderou que a festa tradicional é um dos maiores eventos gastronômicos do Estado. “Agradecer a todos que ajudaram a realizar este evento, principalmente ao Governo do Estado. São várias atrações disponíveis nestes quatro dias de festa”.

Retorno da festa

Depois de ficar suspensa devido a pandemia, a tradicional Festa do Leitão no Rolete volta acontecer na região Norte do Estado, em São Gabriel do Oeste. Realizada no CTG Chama Crioula, o evento apresenta uma grande experiência gastronômica ao público, principalmente a quem é apaixonado pela carne suína.

As festividades começaram no dia 17 de agosto e seguem até domingo (20). São quatro dias de programação com atrações musicais, festivais e a culinária típica. Um dos grandes momentos é o FestOeste (Festival da Canção da cidade), que abre espaço para novos talentos e artistas locais.

A Festa do Leitão no Rolete movimenta a cidade, contribui para o turismo, comércio local e economia da região, sendo mais um grande evento tradicional que retorna com mais força, agradando a população, que já tem um laço afetivo com a festividade.

O evento é realizado pela Prefeitura de São Gabriel, Cooasgo (Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste) e Centro de Tradições Gaúchas (CTG) bom Chama Crioula. A cidade possui o com o maior rebanho de suínos do Estado.

Além do governador, participaram do evento os secretários Jaime Verruck (Semadesc), Hélio Pelufo (Seilog), assim como o deputado federal Geraldo Resende, os (deputados) estaduais Pedro Pedrossian Neto e Jamilson Name.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo do Estado

Fotos: Álvaro Rezende