A SENAD do Paraguai destruiu ontem (29) um acampamento de tráfico de drogas que funcionava em Caaguazu. O local estava preparado com estrutura de produção e processamento de grande quantidade de maconha. Foram destruídos ao todo 21 toneladas de maconha. Um paraguaio identificado como Ever Gustavo Rivas Medina foi preso. Ele era responsável pelo gerenciamento do local. Foram encontrados 248 Kg de maconha já processadas. A Equipes de policiais destruíram três hectares cerca de 9 toneladas de droga. Estima-se um prejuízo para os traficantes de R$ 3,5 milhões.