O laboratório funcionava no distrito de Karapã’i, no Departamento de Amambay. A técnica que era usada pelos traficantes, no referido laboratório, melhora a qualidade e aumenta o preço da droga. O processamento de maconha congelada é do tipo marroquino.

Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai destruíram o laboratório. Dois homens foram presos. São eles: Marciano Silva Mallorquín, 43, e Rodrigo Aquino Amarilla, 30.

No estabelecimento rural os agentes encontraram 119 quilos de maconha prensada, 2.400 quilos de grama triturada, 119 quilos de maconha prensada, três quilos com 600 gramas de maconha tipo Marroquino e 25 quilos de semente de droga.

A polícia também destruiu um hectare da plantação de ervas e apreendeu um carro. No local também foram localizados cinco freezers de duas portas. Bem como sete piões do tipo misturador usados ​​ para agitar a droga. Também foi encontrado um frigorífico industrial com gelo em barra para congelar a maconha para maior concentração.