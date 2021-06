A transmissão terá a participação do titular da Sedesc, Rodrigo Terra e do diretor-presidente da Funsat, Luciano Martins. Na Live da Semana, nesta quinta-feira (10), o vereador Otávio Trad (PSD) irá conversar com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Agronegócio, Rodrigo Terra e o diretor-presidente da Funsat, Luciano Martins sobre a nova Lei do Prodes e o microcrédito popular.

O bate-papo será transmitido às 18h30, no perfil do vereador no Instagram e abordará as principais dúvidas da população sobre os projetos de lei que foram apresentados pela Prefeitura à Câmara Municipal na última segunda-feira (7). “São projetos de suma importância para a economia da Capital, pois vão gerar empregos e fomentar o empreendedorismo, e devem ser discutidos com a população”, destacou o parlamentar.

Novo Prodes – Conforme as apresentações feitas na Câmara Municipal, entre as mudanças da nova Lei do Prodes, estão previstas ações para desburocratizar os trâmites processuais para concessão dos incentivos e, fomentar as ações sociais e de sustentabilidade.

