Na Maratona de Boston, corredor é flagrado defecando no quintal de uma casa

Uma das corridas de rua mais tradicionais do mundo, a Maratona de Boston deste ano foi realizada na última segunda-feira (17). Nesta edição, um fato curioso chamou atenção em meio à disputa.

Um corredor foi flagrado por uma câmera de segurança enquanto fazia cocô no jardim de uma casa.

No vídeo, o maratonista aparece abaixado no gramado enquanto fazia suas necessidades. Um morador flagrou o momento constrangedor. Os ficaram se olhando por um tempo, até que o atleta vestiu a roupa e retornou para a prova.

Boston marathon runner pooped in someone’s yard today 🤣💩 pic.twitter.com/Jtn6fxNQ2f — Babz (@BabzOnTheMic) April 17, 2023

Mais de 30 mil maratonistas participaram da corrida de Massachusetts até o centro de Boston, em um percurso de pouco mais de 42 km. Ao longo do caminho, banheiros químicos são disponibilizados para os atletas. Porém, esse corredor resolveu atender um chamado da natureza no jardim de outra pessoa.

O morador publicou o vídeo e disse que não existem razões para alguém invadir a casa alheia para fazer necessidades, já que existem lugares adequados para isso.

Os organizadores da maratona afirmaram que os banheiros estão localizados no mesmo lugar que os postos de água e postos médicos, e fizeram um pedido aos corredores: “Por favor, respeitem as comunidades por onde passa a Maratona de Boston, aproveitando as instalações oferecidas, se necessário”.