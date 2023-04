Em casa, na Neo Química Arena, o Corinthians estreou com vitória no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (16/04), bateu o Cruzeiro por dois a um. Matheus Araújo e Róger Guedes marcaram os gols do Timão. Lucas Oliveira descontou para a Raposa, que retornou à Série A depois de três temporadas.

