Pedreiro foi rendido quando saía de casa para trabalhar no bairro Pioneiros em Campo Grande. Armados e encapuzados prenderam o trabalhador dentro do banheiro. A ação durou 10 minutos. Percebendo que estava sozinho saiu do banheiro. Ele pediu ajuda na casa do genro que acionou a polícia. Os larápios levaram duas TVs e R$ 85. Os criminosos não foram localizados. O caso segue em investigação.