Na presidência do PSDB na Capital, Beto diz não temer fantasma de Azambuja

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) assume neste sábado a presidência do PSDB em Campo Grande. Pré-candidato à prefeitura da Capital, ele negou que tenha preocupação com a concorrência dentro do partido.

Beto tinha como concorrente Carlos Alberto de Assis, mas chegou a um acordo. Agora, há quem diga que o ex-governador Reinaldo Azambuja pode ser o plano b tucano para Capital.

Indagado nesta manhã sobre esse fantasma para candidatura, Beto afirmou que não há problemas. “Isso é ponto pacífico. De forma alguma”, afirmou.

Na presidência do PSDB, o pré-candidato vai trabalhar agora na construção de uma chapa competitiva para a disputa das 29 vagas na Câmara de Campo Grande.

“Um processo de filiação, de formação de uma chapa forte. Uma pluralidade , com mulheres competitivas, jovens, lideranças comunitárias”, declarou.

Com a chapa composta, o deputado quer levar o projeto do PSDB para o comando da Capital, algo que ficou próximo com Reinaldo Azambuja, em 2012, e Rose Modesto, em 2016.

“Para que a gente possa apresentar para Campo Grande um projeto sólido, consistente, passivo de realizações. A população de Campo Grande está cansada de ilusão. Ela quer realização efetiva, mostrar como faz, de que forma faz e da onde vem”, declarou.

Relacionado