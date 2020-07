Presidindo a sessão remota desta quinta-feira (02), o deputado estadual Eduardo Rocha, solicitou e foi amplamente atendido pelos colegas em teletrabalho, que fosse feito um minuto de silêncio em pesar às mais de 60 mil vítimas da covid-19 e em solidariedade as famílias que perderam seus entes. Na ocasião, o deputado Eduardo Rocha, primeiro vice-presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), lembrou também dos profissionais de saúde, de todos os setores, que estão sendo os heróis de toda esta pandemia e segundo ele, merecem total solidariedade e reconhecimento.

Desde o início da pandemia, em março, oficialmente morreram no país 60.632 pessoas infectadas pela doença, e infelizmente este número pode ser maior, já que esses dados são até o dia de ontem, quarta-feira, dia 1º de julho, segundo o site UOL Notícias. Para Eduardo Rocha, infelizmente os números só aumentam e é importante lembrarmos e deixarmos nossas condolências aos que perderam familiares. “Neste momento de muita dor, expressamos nossa solidariedade às famílias enlutadas pela perda de seus entes queridos. Que Deus nos proteja e consigamos conter esta doença o quanto antes”, disse o deputado Eduardo Rocha.

Em Mato Grosso do Sul, segundo informações da assessoria de comunicação do executivo estadual, em atualização feita na manhã desta quinta-feira, há mais 386 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, e assim o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 9.062. Foram registrados seis óbitos, passando para 91 mortes pela doença no Estado. Dos 9.062 casos confirmados, 3.832 estão em isolamento domiciliar, 4.937 estão sem sintomas e já estão recuperados e 204 estão internados, sendo 118 em hospitais públicos e 84 em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

“Em nosso Estado, se comparado com outros, estamos com menos casos, mas não é motivo para comemorar. Temos que fazer o que se pede para conter a disseminação do vírus. Uma morte que seja é uma perda irreparável. Então quem puder, fique em casa e vamos fazer nossa parte para que isso, o quanto antes, seja assunto do passado. Para quem não puder ficar em casa, tome os cuidados necessários e vamos evitar aglomerações desnecessárias”, concluiu o parlamentar.