O distanciamento a princípio imposto pelo Presidente do Brasil, por Jaír Bolsonaro, desta vez foi de aproximação com o presidente da Argentina Alberto Fernandes. Na primeira reunião bilateral ocorrida nesta segunda-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), iniciou a conversa lamentando a morte do ídolo do futebol mundial Diego Maradona, na última quarta-feira (25).

O encontro foi marcado para a celebração do Dia da Amizade Argentino-Brasileira por teleconferência, e durou cerca de 40 minutos. Apesar de posicionamentos políticos divergentes, Bolsonaro afirmou a Fernández que Maradona foi um “grande atleta que marcou o esporte”. Maradono, que morreu há 5 dias, era ligado a políticos da esquerda, como Hugo Chávez e Fidel Castro.

Foi a primeira conversa de Bolsonaro e Fernández, que não têm relação próxima. Isso porque o presidente brasileiro se recusou a falar diretamente com o argentino desde que ele foi eleito em outubro do ano passado.

Durante a reunião foram discutidas as prioridades dos governos na agenda bilateral e a pandemia do novo coronavírus. Na próxima quarta-feira (2), os presidentes do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai terão uma nova teleconferência, dentro do Mercosul, para trocar informações e traçar estratégias conjuntas.