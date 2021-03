O vereador Victor Rocha (PP), esteve no programa do B de Paula na Difusora Pantanal, onde prestou contas sobre sua atuação na Câmara de Vereadores e falou da atuação na área da saúde diante do agravamento da pandemia de Covid-19. Vitor que também é médico é vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal.

Na oportunidade, o vereador falou sobre o panorama da saúde em Campo Grande e a importância das medidas que estão sendo tomadas em relação ao coronavírus. “A prefeitura está aumentando a quantidade de leitos para Covid, mas melhor a prevenção para o vírus ainda é a vacina e por isso precisamos concentrar esforços em vacinar a população”.

No âmbito da Comissão Permanente de Saúde destacou que está sendo discutida a liberação de um protocolo de tratamento precoce atualizado para a secretaria municipal de saúde. “Estamos em uma equipe de médicos que estão tendo bons resultados, avaliando os protocolos necessários para que haja um treinamento com os profissionais da saúde para liberação dos medicamentos”.

O parlamentar, que já atuou como secretário-adjunto de Saúde na Capital, se comprometeu em auxiliar a atual gestão, no que for preciso para melhorar a saúde da Capital. No início da semana se reuniu com o secretário municipal de Saúde de Campo Grande, Dr. José Mauro para discutir as ações de enfrentamento à COVID-19.

“Como médico e vereador me sinto no dever de auxiliar a população neste momento crítico em que vivemos. É uma doença ainda considerada nova, estamos todos aprendendo a lidar com o vírus juntos e precisamos desse empenho integrado da equipe de saúde, dos gestores e da população para vencer essa etapa”, afirma.