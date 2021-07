O medalhista Yeltsin Jacques segue na reta final de preparação para os jogos Paralímpicos de Tóquio. Os momentos finais de rendimento são marcados por fortes emoções para os atletas que aguardam competir no palco mais almejado do mundo do esporte. O paratleta relembra os treinos diários na pista de atletismo do Parque Ayrton Senna.

Yeltsin já está de malas prontas, mesmo com o inevitável frio na barriga, o corredor conta da rotina de treinos que manteve após o adiamento dos jogos devido a pandemia da Covid-19. “Estive me preparando e estou bem fisicamente e psicologicamente. Mesmo com toda essa situação da pandemia, conseguimos nos manter bem treinado, com qualidade no treinamento, na pista. Estou pronto para trazer a medalha”, pontua.

Administrada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte e Lazer), a pista é a primeira emborrachada e oficial de atletismo de Mato Grosso do Sul, com modernidade para receber competições nacionais e internacionais. Ela conta com 400 metros de extensão em oito raias, preparada com campo de salto a distancia, salto com vara e lançamento de dardo.

“Temos uma estrutura que poucos atletas no mundo têm, uma excelente academia onde estive treinando. É uma pista oficial, interacional, que previne lesões, durante todo o treinamento não tive lesões. Eu sempre digo que estou nos dos melhores lugares da América do Sul”.

O paratleta traz uma longa experiência na bagagem, já venceu competições de 1.500 e 5.000nos Jogos Parapan-americanos de 2015; conquistou o 5 e 11° lugar nas Paraolimpíadas de verão de 2016; e garantiu medalhas nas provas de 800m e 1500m no Campeonato Mundial de 2013.

“Estou preparado para fazer grandes resultados, irei provar isso lá. Só tenho a agradecer pelo apoio, a todas as pessoas que acreditam em mim e segue nos ajudando”.

A cerimônia oficial de abertura das Olimpíadas já começou nesta sexta-feira (23), no Estádio Olímpico, na capital japonesa. Já as serão realizados entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021.

“Ficamos felizes com toda a capacitação e aparato do esporte. Estaremos aqui torcendo e acompanhando por todos os atletas que irão representar nosso Estado, nossa Campo Grande nos jogos”, finaliza o diretor-presidente da Fundação, Claudinho Serra.