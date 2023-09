Na Semana Nacional do Trânsito, crianças do CEI Detran fazem imersão na experiência de condutor

A infância é a fase em que o indivíduo começa a entender o seu papel na sociedade e passa a entender que ele faz parte dela. Nesse contexto, o Centro de Educação Infantil Claudete de Oliveira da Vera Cruz – CEI Detran tem desenvolvido abordagens que possibilitam vivências educativas de trânsito para as 78 crianças, de 6 meses a 5 anos, assistidas pela instituição.

A grade pedagógica do CEI conta com diversos ateliês, entre eles o “Criança, Cidade e Trânsito” que aborda o tema durante todo o ano. “Principalmente as crianças de 4 e 5 anos, elas participam das atividades do Detranzinho e os professores aqui do CEI também realizam atividades. Especialmente agora, estamos trabalhando com a Semana Nacional do Trânsito, considerando exatamente a proposição feita pelo Detran-MS e pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). Também estamos trabalhando com as crianças para que elas possam ter a dimensão da importância da educação no trânsito”, explica a diretora do CEI, Ordália Almeida.

Entre as inúmeras vivências propostas ao longo deste ano estão iniciativas previstas no calendário nacional de campanhas educativas para setembro, com a organização de painéis, desenhos das crianças e a montagem de um contexto na área externa. Trata-se de uma mini cidade com vias sinalizadas. As crianças são condutoras de veículos confeccionados em papelão.

“Promovemos essa ação no sentido das crianças terem essa visão de que no trânsito devemos escolher a vida, que é o tema da Semana Nacional do Trânsito 2023. Nosso entendimento é de que as crianças, ao vivenciarem desde cedo atividades dessa natureza, possam se apropriar desse conhecimento especialmente ao transitarem pela cidade”.

A professora Ordália Almeida esteve entre os palestrantes do Seminário realizado na UEMS que integrou as ações que marcaram a abertura da Semana Nacional do Trânsito. “Não tem como falar de trânsito sem falarmos da cidade. Então, esse é o princípio que está orientando nosso trabalho. Ao longo do ano, temos feito várias atividades levando as crianças em inúmeros espaços da cidade para que elas possam vivenciar, conhecer e observar o que nós temos no trânsito do CEI até chegar no nosso destino final”.

O propósito da educação infantil para o trânsito é formar cidadãos mais conscientes, cuidadosos e responsáveis nas vias urbanas e rodovias, de modo a colocar a vida sempre em primeiro lugar. Outro ponto fundamental é que uma criança bem informada pode auxiliar os mais velhos a recordarem regras básicas como não furar o sinal vermelho e usar o cinto de segurança.