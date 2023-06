Na tribuna, Dr. Victor Rocha cobra explicações da Prefeitura sobre fechamento do Serviço de Pediatria

O vereador Dr. Victor Rocha (PP), presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara de Campo Grande, utilizou a tribuna durante a Sessão Ordinária de terça-feira (20) para cobrar explicações da Prefeitura de Campo Grande sobre o fechamento do serviço de pediatria nos Centros Regionais de Saúde do Tiradentes e do Nova Bahia e também sobre a redução nas escalas de plantões nas unidades de saúde de Campo Grande.

De acordo com o parlamentar, o assunto ocupou as mídias sociais e a imprensa no final de semana, deixando não só os profissionais que atuam na Saúde Pública da Capital apreensivos, mas toda a população que depende do SUS para terem assistência médica. “Os documentos que circulam tanto nas mídias sociais como na imprensa, mostram a intenção de retirada dos pediatras dos CRS do Tiradentes e do Nova Bahia, bem como a redução nas escalas de plantões. Isso é inadmissível, pois além de sobrecarregar os profissionais que atuam nesses locais, ainda coloca em risco a saúde de nossa gente. Só para se ter ideia, em um plantão com 5 médicos, dois cuidam da ala vermelha e amarela, os outros três cuidam dos demais pacientes. Imagina reduzir esse número? Como ficará o atendimento?”, questionou Dr. Victor Rocha.

Como presidente da Comissão Permanente de Saúde, Dr. Victor Rocha solicitou ao vereador Beto Avelar, líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara de Campo Grande, explicações sobre essa documentação que circulou no final de semana. “Campo Grande se aproxima de 1 milhão de habitantes, temos que oferecer uma Saúde Pública mais robusta e não podemos concordar com a redução nas escalas de plantões, nem a retirada dos pediatras, pois é justamente no período noturno que os pais que trabalham durante o dia, buscam por atendimento aos seus filhos. Recentemente vimos a superlotação nas unidades de saúde e a falta dos leitos pediátricos. Precisamos cuidar de nossa gente”, pontuou o parlamentar.

Reunião com o Sindicato dos Médicos – Dr. Victor Rocha esteve reunido com o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul, Dr. Marcelo Santana Silveira que apresentou a preocupação sobre a questão da saúde na Capital e também a possível redução de escalas em serviços da Sesau.