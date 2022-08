O diretor-presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho), Luciano Silva Martins, utilizou a Tribuna, na sessão de terça-feira (16), e defendeu o Proinc, programa de inclusão profissional da Prefeitura que beneficia pessoas de baixa renda com um contrato de trabalho por um período de dois anos. Ele, no entanto, admitiu que pode analisar mudanças para aperfeiçoar o projeto.

“A certeza que temos: não há o que se discutir nas leis e formalidades. O rito foi formal e solene. Não há o que discutir o que está em vigência, a materialidade, pois essa Casa aprovou. Viver é uma constante evolução. No recorte atual, podemos, sim, discutir e levar a efeito um bom debate para o aperfeiçoamento da lei”, disse.

Segundo Martins, o principal objetivo do programa é capacitar e incluir as pessoas no mercado de trabalho. Além de ser de caráter temporário, possibilita que a pessoa inclusa no programa se capacite para o futuro, saindo da situação de vulnerabilidade social e resgatando assim a dignidade.

“O programa combate o ócio de maneira produtiva, qualificando e ensinando a pessoa a pescar, não apenas distribuindo o peixe. É um programa que fez com que Campo Grande fosse colocada como a segunda Capital do país com a menor taxa de desocupação. É motivo de celebração, de alegria. O caminho é esse: gerar empregos formais, possibilitando que aqueles que estão na informalidade possam empreender”, completou.

Com as recentes denúncias de irregularidades no programa, o diretor da pasta garantiu que todas as medidas cabíveis já foram adotadas. “Diariamente, a Funsat abre suas portas para justiça social. Se há alguma inconsistência e chega ao nosso conhecimento, adotamos as devidas providências, sem temor algum”, finalizou.