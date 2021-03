O vereador Beto Avelar (PSD) concedeu uma entrevista para o programa Bom Dia MS, da TV Morena, para falar sobre o enfrentamento da pandemia de coronavírus pela Prefeitura de Campo Grande em meio à discussão sobre o Projeto de Lei em tramitação na Câmara que pretende estabelecer o auxílio emergencial no município para as famílias com baixa renda neste período de pandemia.

Como líder do prefeito, Beto Avelar destacou que todos os esforços da Prefeitura estão concentrados para salvar vidas e que a proposta apresentada pela vereadora Camila Jara será analisada pelo Executivo. “Nós estivemos reunidos com o prefeito Marquinhos Trad e a vereadora apresentou o projeto de Lei que estabelece o auxílio emergencial para aquelas pessoas que não foram contempladas pelo auxílio emergencial do governo federal. O prefeito afirmou na reunião que hoje o foco está voltado para as questões médico-hospitalar, a vacinação da população e o combate à pandemia. Ele olha com bons olhos para este projeto, mas precisa de um tempo para fazer uma análise mais aprofundada sobre o impacto financeiro que esse projeto causaria aos cofres públicos da Prefeitura”, afirma Beto Avelar.

O vereador ressalta que, após a análise da Prefeitura, o projeto será avaliado pelos vereadores dentro das Comissões permanentes da Câmara Municipal para saber se a proposta está dentro da legalidade.

“Com certeza, havendo espaço no orçamento, o prefeito chamará a Câmara Municipal. Juntos, vamos formatar o modelo de auxílio emergencial. Tudo, porém, dependerá do critério orçamentário, uma vez que, no momento, toda a energia da gestão está direcionada ao salvamento de vidas e a vacinação”, conclui o vereador Beto Avelar.