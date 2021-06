A contratação de 682 servidores comissionados, com custo mensal de cerca de R$ 1,2 milhão, em Sidrolândia foi motivo de uma ação civil pública na Justiça estadual para esclarecimento do gasto público.

O advogado David Mouta de Olindo ingressou com uma ação civil pública contra o município pelo suposto “loteamento” de cargos comissionados no Executivo.

Temporariamente à frente da Prefeitura, até a realização da eleição suplementar marcada para o próximo dia 13 de junho, Vanda Camilo (PP) teria, de acordo com o advogado, realizado em quatro meses a contratação de 682 servidores comissionados com uma folha salarial superior a R$ 1,2 milhão para que “os contratados trabalhassem como cabos eleitorais de sua campanha”.

Vanda assumiu interinamente a Prefeitura de Sidrolândia, após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) impugnar a candidatura do prefeito eleito no ano passado Daltro Fiúza. A progressista disputa a eleição suplementar contra Enelvo Felini (PSDB).

Vanda foi eleita vereadora em 2020 e se tornou presidente da Câmara Municipal. Com o impedimento de Daltro, ela assumiu a Prefeitura interinamente e lançou candidatura à prefeita nas eleições suplementares. Na ação, protocolada em maio, Olindo afirma que as nomeações tem ocorrido como pagamento de favores políticos, já que a candidata à vice-prefeita na chapa de Vanda é Rosy Fiúza (MDB), esposa de Daltro.

“A eleição para presidente da Câmara, que possibilitou ser prefeita interina, ocorreu fora do contexto, pois mesmo tendo sido eleita numa coligação de partidos que apoiaram um mesmo candidato a prefeito, e esse grupo ter feito a maioria dos membros do Poder Legislativo, o que possibilitaria à requerida concorrer dentro de seu grupo, essa preferiu fazer uma composição com os que foram adversários, e o preço para isso, foi um esquartejamento da administração, que incluiu desde práticas do toma lá, dá cá, ao loteamento dos cargos públicos”, descreve o advogado na ação.

Olindo ainda destaca na ação que, além do grande número de profissionais contratados entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2021, praticamente todos os cargos são voltados à Educação, mesmo com as aulas presenciais suspensas devido à pandemia da Covid-19, “em razão da inexistência de aulas presenciais, não há outra justificativa para tais atos, que não seja contratação de cabos eleitorais disfarçados de funções de trabalho”, afirmou.

Na ação, o autor descreve que foram 257 contratados como auxiliar de serviços gerais, 57 para assistente administrativo, 50 como coordenadores de Educação, 43 secretárias escolares, 33 vigilantes, 28 auxiliares de Educação, seis supervisores de ensino, seis diretores e 202 professores.

O processo nº 0801405-58.2021.8.12.0045 encontra-se na 2ª Cível de Sidrolândia. A ação popular foi proposta contra Vanda Camila e a Prefeitura de Sidrolândia, mas a Justiça determinou a retirada da prefeita como ré na ação. A reportagem tentou contato com a prefeita interina, mas não obteve retorno.