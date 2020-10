O crime aconteceu ontem à noite (25), no cruzamento das ruas Carlinda Tognini com a Oclécio Barbosa Martins. Conforme o BO, a colega da travesti contou que as duas estavam paradas na esquina, de forma repentina, o condutor de um automóvel, cor preta, surgiu repentinamente e passou a disparar vários tiros em direção da trevesti, de 26 anos, que saiu correndo, mas acabou caindo em um ponto de ônibus.

Após os disparos o autor fugiu do local e ainda não foi localizado. A testemunha não soube relatar aos policiais o modelo e a placa do veículo. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levadas á Santa Casa, onde ainda está internada. Não há informação neste momento sobre o quadro de saúde dele neste moimento. A polícia investiga a tentativa de assassinato.