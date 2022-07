O deputado estadual Coronel David (PL), participou na manhã desta terça-feira (12.07) de uma entrevista na Rádio Hora FM e se posicionou contra o episódio de violência ocorrido na madrugada do último sábado (09), quando Jorge José da Rocha Guaranho, apoiador do presidente Bolsonaro, matou o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloizio de Arruda, que fazia uma festa de aniversário com tema do Lula.

“Pretendemos que não haja acontecimentos como o que teve no Paraná, em que algumas preferências políticas levaram as pessoas a agredir outras. Nós entendemos que a política exige dos políticos atuais um debate sério, sempre voltado a atender os interesses maiores da população, mas que seja um debate de ideias. Pode até ser acalorado, mas respeitando sempre a ideologia que é defendida pelo outro”, destacou o parlamentar.

Após a entrevista, o deputado Coronel David também comentou durante a sessão ordinária desta terça-feira (12), na Assembleia Legislativa sobre o assunto e reafirmou que não compactua com atos de violência e defende a liberdade de expressão garantida democraticamente pela Constituição Federal. “A esquerda esquece que os atos de violência que cometeram no passado. Lamentamos o ocorrido e pedimos que a Justiça puna o criminoso. Nada justifica a perda de uma vida. A tolerância cabe em qualquer lugar, independente de bandeiras políticas”, finalizou Coronel David.