Nadadora da Eslováquia desmaia após concluir prova dos 200m medley nos Jogos Olímpicos de Paris

A nadadora Tamara Potocka (21) da Eslováquia, desmaiou nesta sexta-feira (2) ao concluir a prova eliminatória dos 200m medley nos Jogos Olímpicos de Paris. Após passar mal, a atleta precisou ser socorrida as pressas em Saint-Denis, local do Centro Aquático das provas de natação. A athleta caiu ao deixar a piscina, recebeu o suporte das socorristas e deixou o local de maca com uma máscara de oxigênio. Segundo a organização da natação, Potocka está consciente, mas ainda não tem um quadro mais preciso do seu estado de saúde.

A nadadora da Eslováquia encerrou a sua série preliminar nos 200 m medley com o tempo de 2:14.20, na 23ª colocação geral e não avançou para avançar a fase semifinal. Por causa do incidente, a prova seguinte no Centro Aquático de Saint-Denis atrasou para o atendimento de Potocka.