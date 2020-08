Acontece na terça-feira (11), a 2º live solidária, com sorteio de prêmios, e idealizada pelo Espetinho do Lê, que será transmitida pelo facebook.com/leandrosantos.

A atração musical e com as duplas Iury Perrupato e Cristiano & Adriano, o show começa às 19 horas e tem o apoio das empresas: Mercado Ferreira, Conde Auto Center, Vida Doces e Biscoitos, H2 Instalações Elétricas, Tênis Clube, Makako Burguer, Kriative Uniformes, S&S Cesta Básica, Armazém Animal, Espetinhos Lorentz, Pizzaria D’oro, Marcellu’s, Baker pão francês, Vitoria SKY Barretos, Carne & Cia, VR, MR Grill Burguer, Borracharia Alexandre e Clinica Nastasha Barrueco.

PREMIAÇÃO

Para concorrer basta seguir as páginas no Instagram, @espetinho_do_le e @espetinhodole_, e curtir o post oficial da Live, marcar três amigos, (não vale repetir, não vale FAKE, não vale empresas e famosos)

O sorteio será realizado pelo ‘sorteiogram’ e os premiados receberão os valores via deposito em conta, após checagem do regulamento da promoção. Serão três prêmios no valor de R$ 150,00, um prêmio no valor de R$ 250,00 e o último prêmio no valor de 500,00.