"Não vou conseguir ficar aqui sem você", escreveu namorada de pecuarista morto em acidente de avião

A tragédia parece não ter fim para a família do pecuarista Garon Maia Filho, 45 anos, que morreu em desastre aéreo quando estava acompanhado de seu filho, Francisco Veronezi Maia, de 12 anos, na divisa entre Rondônia e Mato Grosso do Sul no último domingo, dia 30 de julho.

Na manhã desta terça-feira (1º), a namorada dele e madrasta do garoto, Ana Paula Pridonik, 27 anos, atirou contra a própria cabeça logo após o sepultamento de ambos, em Campo Grande. A morte foi confirmada pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Felipe de Oliveira Paiva, o caso aconteceu logo após o sepultamento de pai e filho no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. A mulher foi socorrida ainda com sinais vitais por volta das 13h, mas faleceu na Santa Casa por volta das 14h.

Ana Paula estava na casa do casal em um condomínio de luxo no Bairro Antônio Vendas, com a mãe e dois amigos no momento do disparo. Conforme informou o delegado, a tragédia aconteceu no quarto do casal. A arma de fogo usada para realizar o disparo está registrada no nome de Garon.

Na manhã de ontem (31), Ana Paula postou uma foto em preto em branco com Garon e o enteado na rede social. Na legenda, ela lamentava a tragédia: “Eu deveria ter ido junto quando você me chamou, não vou conseguir ficar sem você aqui meu companheiro”, escreveu.

Ana Paula era engenheira civil e vivia um relacionamento com Garon há aproximadamente três anos. Ainda nas redes sociais dela, é possível ver várias fotos e vídeos com declarações amorosas para o pecuarista.

Reprodução/ Instagram

Luto

Para a psicóloga, Ione Escobar dos Santos, a questão do luto e do suicídio é um tabu até mesmo entre a área da psicologia, no entanto é preciso que os temas sejam debatidos cada vez mais para que as pessoas possam perceber os sinais.

“É preciso fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas geralmente quando alguém se suicida, já tem uma predisposição a cometer essa ação”, explica a psicóloga.

De acordo com ela, o luto é um processo natural da vida e que todos vão passar, mas é importante prestar atenção se não está se estendendo além do normal.

“No caso do luto é complicado, já que geralmente todas as pessoas envolta daquela pessoa também estão passando pelo mesmo momento, mas familiares e amigos devem ficar atentos aos sinais”, frisou a psicóloga.

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o Centro de Valorização da Vida (CVV) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Acidente

Na tarde de ontem (31) familiares e amigos se despediram do pecuarista, Garon Maia Filho e do menino, Francisco Veronezi Maia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande. Ambos morreram vítimas de um acidente de avião bimotor em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso no sábado (29).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, o avião decolou do aeroporto de Vilhena, Rondônia por volta de 17h50 de sábado (29), e desapareceu do radar minutos depois.

Buscas foram iniciadas na região ainda na noite de sábado, inclusive com sobrevoos de um grupo de busca e salvamento da Força Aérea Brasileira (FAB) com sede em Campo Grande, mas as equipes não encontraram nenhum sinal da aeronave.

Os destroços da aeronave foram encontrados na manhã de domingo (30). O avião era pilotado pelo próprio Garon, considerado um piloto experiente e que estava pilotando seu próprio avião, modelo Baron 58.

Garon Maia Filho era um pecuarista conhecido na região Norte. Ele era neto de Braulino Maia, mais conhecido como Garon Maia, um dos maiores pecuaristas do Brasil que fundou cerca de 50 fazendas com mais de 40 mil cabeças de gado.

O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) começou os trabalhos para identificar os motivos da queda do bimotor em Vilhena nesta segunda-feira (31).

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que investigadores do Seripa 7 (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para levantar as informações iniciais da ocorrência neste domingo.

O órgão é ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). As causas da queda ainda não foram confirmadas.

Assine o Correio do Estado